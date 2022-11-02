Актриса Ксения Мерц нашла виновника всех бед Ксении Собчак

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 27

Актриса Мерц обвинила психолога Веронику Степанову во всех бедах Собчак

Актриса Ксения Мерц нашла виновника всех бед Ксении Собчак

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Телеведущая Ксения Мерц сообщила, кто подставил сбежавшую из РФ телеведущую Ксению Собчак

Блогер Вероника Степанова пустила неприятные слухи о браке телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова только ради увеличения своей аудитории в социальных сетях. Подписчики для нее важнее правды, уверена актриса Ксения Мерц. Как сообщает TVCenter.RU, артистка встала на защиту недавно бежавшей из РФ знаменитости.

После ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве, Собчак спешно уехала за границу, не забрав с собой сына Платона. Сейчас журналистка, предположительно, находится в Литве. Ее персона бурно обсуждается в сети и прессе, в том числе в контексте отношений с супругом. Режиссер ситуацию не комментирует и продолжает работать над своими постановками.

Сплетни и слухи о семье Собчак множатся благодаря психологу и сексологу Веронике Степановой, считает Мерц. Телеведущая брала интервью у дерзкой брюнетки, в котором не сумела поставить оппонента в неловкое положение. Но попытки сделать это Степанова запомнила. Вскоре заявила — Богомолов до сих пор не развелся с Собчак только потому что жить в браке просто удобнее.

«У него есть чувства, он не просто так с Ксенией Анатольевной проживает. Все обвинения, в частности, от Степановой, только, чтобы набрать подписчиков. Степанова просто актер. Доверять ей я бы не стала», — заявила Ксения Мерц.

Знаменитости регулярно высказываются о поступках Собчак в контексте ее отношения к героям интервью и согражданам в целом. Один за другим, артисты говорят — доигралась, получай наказание за всех обиженных тобой людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой поступок Ксении Собчак навсегда запомнила Яна Поплавская.

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