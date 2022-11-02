Полуголый дебошир сломал водопровод и распугал соседей-петербуржцев

Эфирная новость 34

Он расхаживал по лестничной площадке в одних трусах и крушил все, что попадалось под руку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Полуголый дебошир из Кудрово испугал своим неадекватным поведением соседей по подъезду. Мужчина сломал водопровод, а затем устроил погром на двух этажах.

Он расхаживал по лестничной площадке в одних трусах и крушил все, что попадалось под руку. Вырывал пожарные рукава, заливал воду под двери соседей, ломал замки.

Испуганные люди из затопленных квартир поспешили вызвать полицию. Сам дебошир утверждал, что хотел починить сломавшийся водопровод.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

11:04
Сташевский об отношениях с сыном после десяти лет разлуки: «Я рыдал при встрече»
10:53
Гигантский смерч обрушился на регион во Франции
10:39
Полуголый дебошир сломал водопровод и распугал соседей-петербуржцев
10:25
Зима близко: как сэкономить на замене автомобильной резины и как ее хранить
10:11
К Земле приближается астероид стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов
9:57
Северная Корея запустила минимум десять ракет в сторону Японского моря

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика