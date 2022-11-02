Плохой пример заразителен? Опасно ли аниме для детской психики

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 695

Психолог Сирма опровергла миф об опасности аниме для детской психики

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Действительно, есть сюжеты, где главный герой — агрессор, который всех побеждает, убивает и подает тем самым плохой пример.

Аниме не может стать причиной самоубийства детей — страх общественности к японским мультфильмам сильно преувеличен и не оправдан. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог Ирена Сирма.

Эксперт сравнила пристрастие детей к аниме с любовью к сладостям, — чем больше ешь, тем сильнее хочется. Но ничего в этом страшного нет.

«Культура аниме к нам пришла из Японии, и сейчас 70% всей продукции мультипликации занимают аниме. Уж там очень много жанров. Поэтому вы даже не сразу поймете, в каком жанре все это снято — ярко, красочно. <…> Как правило, в основе этого жанра лежит какая-то история про одинокого несчастного ребенка, которого становится жалко, зрители ему сопереживают», — пояснила собеседница.

Тем не менее не весь японский контент так безобиден. По словам психолога, действительно есть сюжеты, где главный герой — агрессор, который всех побеждает, убивает и навязывает тем самым плохой пример. Но дети, воспитывающиеся в нормальной семье, способны отличить добро от зла и это главное, уверяет психолог.

«Возможен и другой вариант, когда ребенок будет присоединяться к агрессору, какому-то злому герою, который всех побеждает. Тогда в этом случае возможно такое взращивание теневой, агрессивной части. Но все-таки в реальной жизни ребенка окружают соседи, наши друзья, родители и проблема, скорее, в родителях, а не в детях», — считает эксперт.

Запретом, отмечает она, в таких случаях ничего не решить, а навредить — запросто. Излишняя строгость может привести к потере эмоционального контакта с ребенком. А его, наоборот, нужно взращивать — проговаривать с сыном или дочкой все чувства, тогда и переживать будет не о чем.

«Запретный плод сладок, как известно, и здесь дело в родителях, в том, как они способны сопереживать — это про эмоциональный интеллект. Насколько он высокий? Это способность вообще видеть чувства ребенка. Если вы не видите чувств ребенка, вы не видите самого ребенка, и тогда возможно все», — объясняет специалист.

В целом же, уверяет она, интерес детей к страшилкам — это тоже нормально и объясняется он желанием получить адреналин. Лет 30 назад, приводит пример психолог, дети пугали друг друга историями о красной руке, черной-черной комнате— в спортивных лагерях это было обычным делом. Ужастик современности — Хэллоуин, взрослые, кстати, тоже не против поднять адреналин во время этого праздника.

«Вот такой страх необходим ребенку, но он знает при этом, что может спрятаться под одеялом, что мама, папа рядом. Это такая адаптация, называется это контролируемым страхом. Наша психика работает — она не может быть все время в таком безвкусном спокойном режиме, ей все-таки нужен адреналин, и это тоже способ получить такой адреналин, да еще когда это все так ярко, красочно и красиво. И, конечно, это способ детей уходить ну от такой скучной, неинтересной реальности или даже тяжелой», — заключила Ирена Сирма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал главных старинных традициях Хэллоуина.

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Плохой пример заразителен? Опасно ли аниме для детской психики

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