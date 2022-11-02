Скоро домой: Собчак вернется в Россию

Некоторое время назад журналистка покинула страну, обосновавшись в Литве.

Телеведущая Ксения Собчак скоро вернется в Россию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Также политик подтвердила наличие гражданства Израиля у журналистки.

Кроме того, у последней нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. Адвокаты намерены обжаловать сам факт обыска.

Собчак покинула РФ вскоре после задержания коммерческого директора теледивы Кирилла Суханова. Позже она въехала в Литву по израильскому паспорту через Белоруссию.

При этом сама селебрити в мае текущего года сообщала об отсутствии гражданства Израиля. До этого была информация, что журналистке сменили статус подозреваемой на свидетеля. Знаменитость подозревали в громком скандале о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виноват в бедах Ксении Собчак.