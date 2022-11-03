В России стали реже жениться и чаще разводиться

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Такие данные приводит Росстат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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В Петербурге в 2022 году снизился уровень смертности. По данным Росстата, в период с января по август естественная убыль населения составила почти 10 тысяч человек. Год назад она была вдвое больше.

Этот показатель оказался значительно выше в Московской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае. А вот лидерами по приросту населения стали Дагестан, Чеченская республика и Тюменская область.

При этом, сочетались браками россияне в 2022-ом году реже, чем в прошлом. Количество разводов заметно увеличилось.

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В России стали реже жениться и чаще разводиться

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