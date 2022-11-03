«ЛжеДжозеф»: Байден приписал себе несуществующие заслуги

Буквально два дня назад Белый дом опубликовал твит, в котором похвастался самой большой прибавкой к пенсиям американцев за последние десять лет.

Американскую администрацию уличили в попытке приписать Джо Байдену несуществующие заслуги. Причем сделали это сотрудники «Твиттера», который сейчас принадлежит Илону Маску.

Буквально два дня назад Белый дом опубликовал твит, в котором похвастался самой большой прибавкой к пенсиям американцев за последние десять лет. Отмечалось, что все это благодаря президенту.

Но сотрудники «Твиттера» решили уточнить эту информацию. Ниже они прикрепили пометку, в которой объяснили: выплаты пенсионерам увеличивают лишь потому, что в США в целом растет инфляция и стоимость жизни.

Причем сумму этих пособий ежегодно корректируют исходя из этих факторов. Белому дому, очевидно, это примечание не понравилось и в итоге твит просто удалили.

Тем временем Федеральный резервный банк США вновь поднял ключевую ставку в попытке побороть рекордную инфляцию. В прошлом месяце она составила более 8% в годовом выражении. В Америке это самый высокий показатель за последние 40 лет.