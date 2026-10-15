В Кремле прокомментировали поставки дизельного топлива на рынок США

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 33 0

Некоторые страны вслед за Штатами заинтересовались закупками.

Фото, видео: Манзюк Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки, что окажет определенное положительное влияние на их стабилизацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что ограничения возможностей России поставлять большие объемы нефти за рубеж негативно отражаются на глобальном энергетическом рынке. При этом он не стал раскрывать, какие государства выразили желание приобрести российское дизтопливо вслед за Соединенными Штатами.

Отдельно Песков прокомментировал жесткую критику российско-американской сделки со стороны Европы. Ее позицию он назвал деструктивной, заявив, что европейские страны традиционно проявляют себя как «партия войны».

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о возможном приезде в Россию спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По словам Пескова, информации о таком визите в Кремле пока нет.

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