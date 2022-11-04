Психолог о выгорании Тодоренко: «Невозможно быть везде профессиональной»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 68

Психолог Лейкина объяснила выгорание Тодоренко трудоголизмом и отсутствием отдыха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Специалист подчеркнула, что с подобным недугом не следует бороться препаратами, чтобы не получить обратный эффект.

Телеведущая Регина Тодоренко работает, не покладая рук. О том, как выгорание может навредить ее психике, и как подобный график отразится на детях теледивы, рассказала психолог Яна Лейкина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам специалиста, при выгорании у человека начинает портиться настроение, а также отношения с окружающими и характер. На самотек такое состояние пускать нельзя, поскольку в результате можно сильно заболеть. В частности, это касается не только Тодоренко, но и любой личности, склонной к трудоголизму.

«Нужно научиться правильно распределять силы и время и понять, что нас заставляет приносить себя в жертву успеху или обязательствам», — рекомендует собеседница.

В такой ситуации, отмечает Лейкина, можно взять несколько дней отпуска, чтобы отдохнуть, причем сделать это при выключенном хотя бы на время телефоне.

«Выспаться, погулять, сделать какие-то расслабляющие ванны, например, или массаж. Таким образом, уделить внимание себе, сделав паузу», — пояснила психолог.

Что касается отношений с детьми, Лейкина подчеркивает, что важно не количество проведенного с ними времени, а его качество. Ребенок должен чувствовать любовь и теплоту мамы, однако в случае сильного выгорания в первую очередь стоит заняться собой.

«Важно, когда мы формируем у наших детей надежную привязанность. При этом как у детей, так и у мамы должно быть свободное пространство. Это большая работа быть хорошей мамой, невозможно быть везде и вся профессиональной», — резюмировала Лейкина.

До этого Регина Тодоренко опубликовала в социальных сетях фото с изувеченными ногами, отметив, что у нее бывают срывы и депрессии. Ранее 5-tv.ru писал о том, какова причина срывов Тодоренко.

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