Тодоренко о депрессиях и срывах: «Приходит выгорание»

Селебрити благодарит свою команду, которая близка ей по духу и помогает преодолевать трудности.

Телеведущая Регина Тодоренко показала увечья на теле, опубликовав фото в социальных сетях. На снимке можно увидеть большие синяки на ногах звезды эфиров.

«Да, порой бывает, что совершенно не жалеешь себя ради цели, мечты, семьи. И приходит выгорание, случаются депрессии, срывы. Чтобы минимизировать стресс, необходимо собрать суперкоманду!» — гласит запись.

Тодоренко отметила, что, если бы не люди в той самой команде, которые близки ей по духу, она бы не справилась. К слову, график знаменитости расписан наперед. Вместе с тем она уделяет время домашним — мужу Владу Топалову и двум маленьким сыновьям — Мише и Миру.

Тодоренко показала увечья на теле. Источник фото: Instagram* / reginatodorenko

Иногда младшего ребенка Тодоренко можно увидеть с ней на съемках. По словам теледивы, ее часто спрашивают, как она все успевает. Она же считает, что планирование занятости на полгода-год дает ей уверенность и возможность придерживаться одного вектора, приближаясь к цели даже, если что-то пойдет не так. Селебрити снимается в проекте «Ледниковый период», где тренировки не обходятся без травм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем заключаются причины срывов Тодоренко.



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