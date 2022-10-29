Представляет опасность даже для ребенка: психолог объяснил причину срывов Тодоренко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 311

Психолог Красникова назвала причиной тревожности и нервозности Тодоренко недосып

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Телеведущая достаточно быстро после рождения второго сына вернулась к работе. Она старается успеть везде и всюду, признается — не устала. Но ее поведение говорит об обратном.

Телеведущая Регина Тодоренко, ставшая во второй раз мамой чуть более трех месяцев назад, уже вовсю работает. Съемка за съемкой. При этом и о материнстве не забывает. В социальной сети знаменитость делится не только радостями, но и печалями. На днях она пожаловалась, сидя в гримерке, перед съемками очередного выпуска шоу «Ледниковый период» плачет, ей хочется закрыться, сбежать далеко-далеко. Причина якобы в плохо сшитом платье для выступления. И все чаще поклонники замечают резкие перепады в настроении телеведущей.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Валентина Красникова объяснила, что может быть причиной такого поведения Тодоренко, действительно ли у знаменитости буквально сдают нервы или ее жалобы связаны с каким-то мелкими неудачами.

По мнению специалиста, самой распространенной причиной послеродовой депрессии является отсутствие сна. Ведь нервная система нуждается в полноценном, здоровом сне не менее восьми часов. И помимо сна мамы, такое же количество часов должен спать и малыш с двух месяцев.

«Ребенок с двух месяцев должен спать восемь часов. Это никаким образом не связано с грудным вскармливанием, не противоречит ему. Наоборот грудное вскармливание плюс полноценный сон — это та задача, которую должна решать любая мама», — убеждена психолог.

Кроме того, полноценный сон важен не только для здоровья мамы, но и для безопасности собственного ребенка. Ведь уставшая мама представляет не меньше опасности для младенца.

«Ты начинаешь сама представлять опасность для собственного ребенка. Мамы в таком состоянии садятся за руль, осуществляют уход, мамы должны верно интерпретировать сигналы своего малыша. Снижается внимательность, реакции. Какие-то реакции снижаются, а какие-то наоборот становятся неуправляемыми», — пояснила Красникова.

При этом чаще всего мамы недосыпают из-за большой любви и собственной некомпетентности в данном вопросе. В современном мире принято все внимание уделять детям с самого его рождения, быть активной в каждую минуту и секунду жизни. Но специалист отметила — подобная установка — заблуждение. Ведь центральная нервная система ребенка при рождении не сформирована. Поэтому необходимо заботиться о себе.

«И наша с вами задача, как родителей, позаботиться о себе, спать. Это не эгоизм, это защита собственного ребенка от себя самой неадекватной», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Регина Тодоренко кормит грудью сына за кулисами.

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