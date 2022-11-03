Какая разница? Кучера прокомментировал союз Прилучного и Брутян

Мужчины сыграли вместе в нескольких проектах подряд, но закадычными друзьями не стали.

Оскар Кучера прокомментировал нашумевшую свадьбу коллеги по цеху Павла Прилучного и его возлюбленной Зепюр Брутян.

Кучера и Прилучный сыграли вместе в нескольких проектах подряд. Но закадычными друзьями не стали. Как рассказал Оскар Кучера, он считает Павла Прилучного талантливым актером, относится с уважением и всегда рад встрече. Но вне съемочной площадки мужчины не общаются.

«Я с большим и человеческим, и профессиональным уважением к нему отношусь. Мы постоянно следим друг за другом в социальных сетях. Всегда рад наблюдать его успехи. Вот, недавно поздравляли его со свадьбой», — поделился актер в беседе с KP.RU.

К слову о свадьбе — Кучеру попросили рассказать, как он относится к браку Зепюр и Прилучного. И он коротко дал понять, что рад за звездную пару, а подробностей их союза не знает и не заинтересован.

«Прекрасная пара. Какая вообще разница, кто и как к ним относится? Два красивых, талантливых человека. Они будто были созданы друг для друга. Пусть будут вместе, радуют друг друга и окружающих своей красотой и обаянием», — сказал Оскар Кучера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Павла Прилучного заподозрили в физическом насилии над новоиспеченной супругой Зепюр Брутян.