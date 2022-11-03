Путин подписал указ о выплате мобилизованным и контрактникам 195 тысяч рублей

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 2 955

Действие документа распространяется на правовые отношения, возникшие с 21 сентября текущего года.

Путин подписал указ о выплате мобилизованным и контрактникам 195 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Мобилизованные и проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, „…“ иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей», — сказано в указе за подписью главы государства.

При этом в документе уточняется, что единовременную выплату получат не все. Исключение сделано для военнослужащих, «замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организации и военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны РФ».

Указ распространяется на правоотношения, возникшее с 21 сентября 2022 года.

Частичная мобилизация в России

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В обращении к гражданам президент объяснил, что этот шаг требуется для защиты суверенитета и территориальной целостности России, а также для обеспечения безопасности народа и людей на освобожденных территориях. 31 октября глава государства заявил о завершении частичной мобилизации.

Как сообщал 5-tv.ru, с 1 ноября в России начался осенний призыв в армию. До 31 декабря в ряды Вооруженных сил РФ планируется призвать до 120 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Где будут служить срочники осеннего призыва, ранее рассказали в Минобороны РФ.

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