В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Минобороны РФ сообщило, что срочники осеннего призыва не будут служить в новых регионах РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Очередной набор военнослужащих в ряды ВС РФ стартовал 1 ноября.

Солдаты-срочники осеннего призыва не будут служить в зоне специальной военной операции (СВО), однако опыт, полученный в ходе спецоперации, может быть использован при их обучении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С началом осеннего призыва российское военное ведомство выпустило специальный ролик, в котором содержатся ответы на наиболее частые вопросы от новобранцев и их родителей.

Так, уточняется, что кроме зоны СВО срочников не будут отправлять в новые регионы России. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Во все остальные регионы страны призыв будет осуществляться.

Набор военнослужащих ведется во все рода российской армии, среди которых: сухопутные войска, военно-морской флот, научные и спортивные роты. Также возможна альтернативная гражданская служба и военная служба по контракту (после трех месяцев обучения).

Право на отсрочку от осеннего призыва имеют студенты очной формы обучения, отцы двух и более детей, граждане, которые ухаживают за немощными родственниками, представители IT-профессий и временно негодные по медицинским показаниям.

Также сообщается, что призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. За это время в ряды Вооруженных сил РФ планируется призвать до 120 тысяч мужчин в возрасте 18-27 лет. Все вопросы об осеннем призыве можно задать по телефону «горячей линии» 122.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объявил о завершении призыва в рамках кампании по частичной мобилизации.

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