Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении призыва в рамках кампании по частичной мобилизации. Заявление он сделал во время пресс-подхода по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

«Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что из частично мобилизованных 260 тысяч человек не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тремя днями ранее доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Он отметил, что задание по призыву 300 тысяч человек было выполнено.

Этим днем глава Минобороны РФ поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по призыву на военную службу граждан из запаса прекращены. Военкоматы возвращаются к штатной работе.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В обращении к гражданам президент объяснил, что этот шаг требуется для защиты суверенитета и территориальной целостности России, а также для обеспечения безопасности народа и людей на освобожденных территориях.

Отдельно было подчеркнуто, что призыву будут подлежать только состоящие в запасе граждане. В первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт.

Сергей Шойгу отмечал, что Россия вынуждена фактически вести боевые действия не с украинской армией, а с НАТО и коллективным Западом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что технике НАТО и наемникам на Украине предрекли проблемы зимой. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что боевые машины будут отказывать.