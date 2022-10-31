Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

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Игорь Рязов
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Подавляющее большинство призванных граждан не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, подчеркнул президент РФ.

Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении призыва в рамках кампании по частичной мобилизации. Заявление он сделал во время пресс-подхода по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

«Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что из частично мобилизованных 260 тысяч человек не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тремя днями ранее доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Он отметил, что задание по призыву 300 тысяч человек было выполнено.

Этим днем глава Минобороны РФ поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по призыву на военную службу граждан из запаса прекращены. Военкоматы возвращаются к штатной работе.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В обращении к гражданам президент объяснил, что этот шаг требуется для защиты суверенитета и территориальной целостности России, а также для обеспечения безопасности народа и людей на освобожденных территориях.

Отдельно было подчеркнуто, что призыву будут подлежать только состоящие в запасе граждане. В первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт.

Сергей Шойгу отмечал, что Россия вынуждена фактически вести боевые действия не с украинской армией, а с НАТО и коллективным Западом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что технике НАТО и наемникам на Украине предрекли проблемы зимой. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что боевые машины будут отказывать.

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