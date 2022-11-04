«На свой страх и риск»: почему укрепляются белорусские границы

Москва и Минск знают об определенных планах «коллективного Запада». О чем идет речь?

Власти Белоруссии укрепляют свои наземные границы. Это связано с возможной атакой со стороны Польши, считает политолог Дмитрий Журавлев.

«Больше всего желает атаковать Белоруссию Польша. Она даже пыталась получить мандат у НАТО для реализации этих целей. Но в Североатлантическом блоке отклонили эту идею и предложили Варшаве самостоятельно действовать на свой страх и риск и без поддержки сил альянса», — заявил Журавлев в разговоре с «Вечерней Москвой».

Эксперт уверен, что и в Москве, и в Минске в курсе планов западных стран. До этого у границ Белоруссии высадилась 101-я воздушно-десантная дивизия Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Совместные планы РФ и Белоруссии, которые касаются процесса спецоперации, направлены не на намерения вместе атаковать Украину, а для защиты белорусских границ. Москва и Минск уже отработали различные сценарии применения совместной региональной группировки войск», — заключил политолог.

В конце октября стало известно о том, что Россия не готовит в Белоруссии военный плацдарм для боевых действий на Украине. Войска РФ перебрасывались для сдерживания националистов и защиты границ союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Запад и Украина хотят вбить клин между Россией и Белоруссией.