В США заявили о конце режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки

Недавно Северная Корея выпустила как минимум десять ракет в сторону Японского моря.

В случае ядерного удара Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по Соединенным Штатам, либо по их союзникам, режим главы Северной Кореи Ким Чен Ына закончится. Об этом заявили министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Южной Кореи Чжон Соп.

«Госсекретарь Остин и я подтверждаем, что любое ядерное нападение со стороны [Северной Кореи], включая использование тактического ядерного оружия, неприемлемо и приведет к концу режима Ким Чен Ына подавляющим и решительным ответом альянса», — говорится в сообщении на сайте американского оборонного ведомства.

Главы министерств договорились об усилении оборонных мощностей, а также об обмене информацией и консультациях по вопросам «возросших ядерных и ракетных угроз» со стороны КНДР.

Кроме того, Остин добавил, что подготовка по отражению ядерных угроз Северной Кореи будет усилена. По словам министра, Штаты и Южная Корея для усиления комплексных мер сдерживания вернутся к крупномасштабным учениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем закончится конфликт на Корейском полуострове.