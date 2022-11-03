Ким Чен Ын и ракетный пинг-понг: чем закончится конфликт Корейском полуострове

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 151

Военный обозреватель Жилин спрогнозировал развитие ситуации между Северной и Южной Кореей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kcna; ВКонтакте / Александр Жилин; 5-tv.ru

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По мнению политолога Жилина, Южная Корея не угрожает своему «соседу». Она давно победила Северную Корею уровнем жизни.

На Корейском полуострове опять неспокойно. Северная и Южная Корея обменялись ракетными пусками. «Соседи» использовали снаряды малой дальности в провокационной близости от государственных границ друг друга. Странная эскалация вызывает опасения в экспертном сообществе. Военный обозреватель Александр Жилин в беседе с 5-tv.ru оценил шансы на развития военного конфликта.

«То, что Южная Корея в итоге ответила на определенные вызовы, — этого стоило ожидать. Поскольку Северная Корея вела себя несколько некорректно, в том числе и вот с этими пусками так называемых баллистических ракет. Постоянно спекулируя на безопасности двух стран: и на своей безопасности, и на безопасности Южной Кореи. Поэтому Сеул и ответил таким образом», — считает эксперт.

По мнению Александра Жилина, подобные действия со стороны южнокорейского государства подтвердили высокий уровень военной подготовки и готовности Сеула ответить на любую провокацию. В том числе, с подачи США.

«Военно-воздушные силы Южной Кореи продемонстрировали супер-выучку. Самолеты шикарные, F-16, но тем не менее, то, как отработали прицельно навигационные комплексы, как отработали оператор и летчик — это, конечно, впечатляет. Поэтому дан ответ, что в случае возможной агрессии — она будет пресечена», — уверен военный обозреватель.

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Политолог пояснил, будет ли обостряться ситуация и приведет ли подобная эскалация к крупному военному конфликту,

«Южная Корея не угрожает Северной Корее. Она никогда не эскалирует ситуацию. Ей незачем это делать, потому что экономический уклад и уровень жизни народа там несоизмеримо выше, чем в Северной Корее. Южная Корея побеждает Северную уровнем жизни народа. Это самая благородная победа в мире», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Северная Корея запустила не менее десяти ракет в сторону Японского и Желтого морей.

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