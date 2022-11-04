После 8 ноября Украина не получит от США ни цента

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Конгрессвумен Грин: Украина не получит от США ни цента в случае победы республиканцев

После 8 ноября Украина не получит от США ни цента

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

Читайте нас в: Дзен Новости

Далеко не все довольны политикой Вашингтона, американские граждане жаждут справедливости.

Если республиканская партия США победит на промежуточных выборах, то киевский режим не получит от Вашингтона ни цента. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин во время выступления перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — заявила она.

Такого же мнения придерживается и лидер партийного меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Он отмечал, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, Конгресс «перекроет кран финансирования Украины».

К слову, Тейлор Грин — активная сторонница бывшего президента США Дональда Трампа. Еще в 2021 году она отличилась предложением вынести нынешнему американскому лидеру Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США заявили о конце режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки.

-2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября

Последние новости

16:54
После 8 ноября Украина не получит от США ни цента
16:31
ОНФ направит 81 «УАЗ» в помощь народной милиции ЛНР и ДНР
16:06
Первая эротика и голливудский привет: факты о фильме «. . . А зори здесь тихие»
15:48
На Twitter и Илона Маска подали в суд из-за массовых увольнений
15:24
ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» военный катер ВСУ в акватории Днепра
14:56
Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Сейчас читают

Первая эротика и голливудский привет: факты о фильме «. . . А зори здесь тихие»
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день
Жена комика Вячеслава Мясникова победила в международном конкурсе красоты
«Клоунада»: почему новый проект Разина а-ля «Ласковый май» обречен на провал

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика