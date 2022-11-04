Далеко не все довольны политикой Вашингтона, американские граждане жаждут справедливости.

Если республиканская партия США победит на промежуточных выборах, то киевский режим не получит от Вашингтона ни цента. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин во время выступления перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — заявила она.

Такого же мнения придерживается и лидер партийного меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Он отмечал, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, Конгресс «перекроет кран финансирования Украины».

К слову, Тейлор Грин — активная сторонница бывшего президента США Дональда Трампа. Еще в 2021 году она отличилась предложением вынести нынешнему американскому лидеру Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США заявили о конце режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки.