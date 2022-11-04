На Twitter и Илона Маска подали в суд из-за массовых увольнений

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

С новым хозяином социальная сеть не потеряла количество пользователей, чего нельзя сказать про число сотрудников.

На Twitter и Илона Маска подали в суд из-за массовых увольнений

Фото: www.globallookpress.com

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Twitter начнет сокращать часть персонала уже сегодня, уведомления о скорых увольнениях пришли сотрудникам компании на почту. Как сообщило издание Bloomberg, из-за этого на компанию подали коллективный иск в суд.

Известно, что недавно купивший социальную сеть миллиардер Илон Маск собирается уволить половину работников, выполнив планы по сокращению расходов. В прошлом месяце этот план составил 44 миллиарда долларов.

«Стремясь вывести Twitter на правильный путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы. Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем», — сообщается в письме руководства Twitter.

В сообщении говорится, что компания проинформирует сокращенных сотрудников сегодня в девять утра (по времени Сан-Франциско — прим. ред.). Также на фоне увольнений планируется закрыть офисы и приостановить доступ к пропускам для обеспечения безопасности каждого работника, систем Twitter и данных пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в соцсетях начался флешмоб против Зеленского.

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