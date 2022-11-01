Перехожу на светлую сторону: в соцсетях начался флешмоб против Зеленского

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Лев Пророков
Лев Пророков 1 408

Украинские пользователи начали флешмоб против Владимира Зеленского в Twitter и Viber

Перехожу на светлую сторону: в соцсетях начался флешмоб против Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko

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Украинские чиновники не раз призывали граждан не расходовать электричество.

В Twitter и Viber украинцы устроили флешмоб против политики Владимира Зеленского. Протест они решили выразить включением света в домах первого ноября.

осуждающие политику Зеленского украинцы устроили флешмоб в соцсетяхосуждающие политику Зеленского украинцы устроили флешмоб в соцсетях. Фото: Telegram / IZ.RU

Ранее местные чиновники неоднократно призывали жителей Украины экономить электричество.

После ряда точечных ударов ВС РФ по энергообъектам киевского режима в стране начались перебои с электричеством.

осуждающие политику Зеленского украинцы устроили флешмоб в соцсетяхосуждающие политику Зеленского украинцы устроили флешмоб в соцсетях. Фото: Telegram / IZ.RU

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина планирует выживать без электричества.

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