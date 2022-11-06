План Маршалла для Украины: как Европа хочет «благородно» украсть российские деньги

План европейские политики называют надежным, но под благовидным предлогом российские активы, как и украинское зерно, могут пойти явно не туда, куда было заявлено.

Четыре века прошло, но исторические параллели напрашиваются сами собой: военнослужащие, добровольцы и волонтеры — снова главные герои российской действительности. А на другой стороне снова в новостных сводках замелькала Польша — ее мучают фантомные имперские боли. На этой неделе Варшава начала масштабные учения в подкарпатском воеводстве, ближайшем к Украине.

«Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше великого государства „от моря до моря“. Перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс — от Балтийского моря до Черного.

Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент не случайно встретился 4 ноября именно с историками и представителями традиционных религий, опора на собственное уникальное прошлое страны позволяет объемно оценивать настоящее и осмысленно смотреть в будущее. Терпение и время — верные российские союзники в противостоянии даже с превосходящими в военном и экономическом потенциале противниками.

Ученые напомнили девиз Кутузова и тактику Петра I в войне с самой сильной на тот момент шведской армией. Сейчас России противостоит «коллективный Запад», который использует Украину как оружие, чтобы загнать русского медведя в клетку.

«Мне кажется, очень важно, чтобы, преподавая историю, мы всегда исходили из мысли, которую высказывал Петр I, а затем очень точно сформулировала Екатерина II, что никто и никогда не должен указывать России, где ее место и какова ее роль. Только Россия сама может это делать», — отметил историк, политолог, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

На встрече эту мысль развили в конкретное предложение — адаптировать курс истории в школах и ВУЗах к тем геополитическим сдвигам, что происходят на наших глазах. Важная деталь — за спиной президента впервые на официальном мероприятии карта страны с новыми границами. Идет глобальная перестройка мира, изменение потенциалов, центр развития смещается из Европейского центра, для которого мы были восточной окраиной, в Евразию.

«Европейская цивилизация, о которой я сказал и частью которой мы, безусловно, являемся, эти страны, которые некогда были великими супердержавами, превратились в средние или малые страны. Это не значит, что они плохие или какие-то второстепенные, совсем нет. Но есть одно обстоятельство, обойти которое никому не удастся. Это обстоятельство называется „потенциал“. Скажем, посмотрим на Индию. Талантливый очень народ, целеустремленный, полтора почти миллиарда человек — вот это потенциал! Или десять миллионов, или 80… Можно хорошо жить, можно достичь высокого качества жизни, но это другой потенциал и другое значение в современном мире и в будущем», — пояснил на выступлении российский президент.

Веками «хорошо жить» европейским странам удавалось за счет выкачивания ресурсов из других регионов, изучению колониализма российские историки также хотят уделить особое внимание.

Ведь «замашки» у партнеров остались: объявлена неприкрытая охота на российское имущество, замороженные на западе российские активы — порядка 300 миллиардов долларов уже прямым текстом хотят конфисковать, под благовидным предлогом, конечно.

Ради Украины! Как узнали «Известия», в ЕС хотят создать некий фонд для этих целей, или «План Маршалла-2», на сумму, не менее 345 миллиардов евро. Очень странные совпадения в цифрах, вы не находите? Зачем тратить свое, если можно отобрать у русских! Гениальный план. Более гениальная — только идея по введению потолка цен опять же на русскую нефть. О нем опять говорили на этой неделе, но опять без окончательного решения.

Решатся или нет — зависит от ситуации на фронтах. Если у Киева и дальше не будет успехов, смысл ему помогать?. И от погоды. Европа переживет зиму на тех запасах газа и нефти, что удалось сделать, если зима будет теплой, а если нет? Вот и думают.