Гагарина, Киркоров, МакSим — кто из артистов больше зарабатывает на корпоративах

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 2 825

Один выход на маленькую цену некоторых знаменитостей сможет стоить как квартира в Москве.

Гагарина, Киркоров, МакSим — кто из артистов больше зарабатывает на корпоративах

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина — за выступления на корпоративных вечеринках эти звезды берут до 10-12 миллионов рублей. Об этом рассказал промоутер и продюсер Табриз Шахиди.

К примеру, ценник на декабрьские корпоративы Сергея Жукова и «Руки вверх!» начинается от шести миллионов рублей. Коме того, коллектив в лидерах по сборам на публичные концерты.

«Гонорар может быть существенно выше, если клиент хочет провести свой ивент, например, в Иркутске или Красноярске 23 декабря, — цитирует E1.RU шоумена.

А у Филиппа Киркорова, Гарика Сукачева и группы «Ленинград» минимальная цена по прайсу — 10-12 миллионов рублей за одно выступление. Более скромные аппетиты у Полины Гагариной, певицы МакSим и Лонида Агутина — они готовы спеть за четыре-пять миллионов рублей.

Еще дешевле концерты Zivert и Shaman — они порадуют творчеством за три-четыре миллиона. При этом ценник может меняться в зависимости от даты и места выступления.

«Shaman, являясь в 2022 году самым продаваемым артистом, в зависимости от города и даты, в декабре будет стоить от 3 до 6 миллионов рублей, — сказал Табриз Шахиди.

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