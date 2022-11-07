Умная черепаха плывет по течению: китайский совет дня на понедельник, 7 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 442

В этот день лучше всего не сопротивляться. Ни к чему хорошему это не приведет.

Умная черепаха плывет по течению: китайский совет дня на понедельник, 7 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 ноября?

В понедельник лучше пожить тихо. Энергии дня будут настолько расхлябанными и нестабильными, что никак не угадаешь чем дело наше отзовется. Как говориться, коли лихо разбужено, лучше его еще больше не злить.

Совет дня: плывите по течению. Напланировали дел — они пошли свой дорогой — так и вы туда. Если не получается что-то, то не пробивайте лбом стену, пожалейте себя и лоб и займитесь чем-то иным, более легким и приятным.

Предостережение дня: в понедельник не стоит рисковать. Как на работе, так и вне ее. Перенесите на другую дату экстремальные развлечения и занятия опасными видами спорта. И да, будьте максимально внимательными на дорогах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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