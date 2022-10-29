Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Последняя неделя месяца Металлической Собаки может оказаться довольно продуктивной. Три вполне себе благоприятных дня, обещающие успех в делах и начинаниях чередуются с несколькими не совсем, скажем так, благоприятными. В итоге есть возможность спланировать жизнь более-менее равномерно и уместить туда и отдых, и пахоту до седьмого пота.

При этом основные тенденции месяца остаются прежними — усиление стихии Огня, акцент на дисциплину, отказ от жалости и сантиментов. В энергиях рулит хардкор, ему и следует следовать. Выиграют самые организованные, самые стойкие и принципиальные.

Понедельник, 31 октября. Инь Огонь на Змее

5-tv.ru

В понедельник надо бы минимизировать деловую активность. И не просто потому, что «понедельник день тяжелый», но и в связи с особой энергетической ситуацией вокруг.

Стихии в понедельник будут разболтанными и не очень добрыми, и ненароком могут причинить вред.

Не рекомендуется назначать на понедельник важные, ответственные дела, требующие концентрации. Максимально избегайте риска. Потратьте свои силы на рутину, займитесь неспешными, не требующими сверхусилий повседневными делами. Обязательно впишите в расписание побольше физической активности, хотя бы прогулок на свежем воздухе.

Строго не рекомендуется в понедельник заниматься рискованными развлечениями или экстремальными видами спорта. Есть вероятность получения травм. Для людей со Свиньей в карте совет не рисковать возводится в квадрат.

Вторник, 01 ноября. Ян Земля на Лошади

5-tv.ru

Вторник снова станет днем большого Огня. Тигр, Лошадь и Собака соединяются в так называемый «треугольник Огня» и полностью трансформируются в эту энергию. Предыдущий «треугольник» мы испытывали 20 октября и если у вас есть что вспомнить об этом дне — тогда вы сможете спрогнозировать как Огонь влияет на вас и вашу жизнь.

С точки зрения бацзы, вторник обещает стать «днем успеха». Огонь подарит нам оптимизм, стратегическое видение, ясность и чистоту отношений. День благоприятен для любых важных для вас дел. Планируйте на вторник начало бизнес-проектов, подписание контрактов, начало строительства и ремонта.

Будет правильным начать в этот день лечение и обучение, энергии помогут совершить инвестиционные сделки и провернуть переезд.

Помимо прочего, день напичкан благоприятными знаками для того, чтобы наладить взаимоотношения с людьми. Если у вас есть кто-то, с кем вы хотите помириться, идите к нему во вторник — успех практически гарантирован. Свадьбы, помолвки и свидания — тоже должны пройти во вторник безукоризненно.

Люди с Крысой в карте бацзы во вторник могут быть чересчур эмоциональны. Если усмирите эмоции, что день пройдет гораздо успешнее.

Среда, 02 ноября. Инь Земля на Козе

5-tv.ru

Среда — хозяйственный день. В карте куча энергии Земля, которая отвечает за дом, процветание и трудолюбие. День идеален для сбора урожая, под которым можно понимать все что угодно — от реального плодоовощного урожая, до получения наград и гонораров.

Запланируйте на среду начало обучения, выход на новую работу. Подготовьтесь и зайдите к начальнику с предложением повысить вам зарплату. Энергии среды благоприятны для того, чтобы обращаться с просьбами о помощи к более влиятельным людям. Не пропустите момент, если вы нуждаетесь в меценате, спонсоре или собираете деньги на благотворительный проект.

Не стоит в среду начинать лечение и вообще посещать больницы. Китайцы считают, что в такой день энергия болезней может вас там зацепить. Людям с Быком в карте в среду стоит максимально контролировать свои эмоции.

Четверг, 03 ноября. Ян Металл на Обезьяне

5-tv.ru

В четверг лучше не шутить. День полон энергии Янского Металла, а он шуток вообще не признает. Помимо прочего, это еще и день очередного столкновения по линии день-год. И как заведено в 2022, такие дни у нас не проходят гладко да мирно.

Бацзы рекомендует в четверг притвориться ветошью и не отсвечивать. В переводе на русский — сделать день максимально спокойным и предсказуемым. Не планировать важных дел, прорывных проектов и судьбоносных встреч. Пусть рутина станет царицей этого четверга.

Не стоит в четверг отправляться в большие путешествия, утраивать переезд и начинать строительство. Вообще повремените на день-два с началом любого «строительства» — от постройки забора до построения нового коллектива.

Для людей с Тигром в карте день может принести повышенные нервы, срывы и неприятности. Подготовьтесь к траблам заранее и в моменте не будете психовать.

Пятница, 04 ноября. Инь Металл на Петухе

5-tv.ru

Пятница будет как океанский берег после бури. Везде валяется разных хлам, а вы лежите на берегу не в силах пошевелиться. Такой энергетический штиль установится, что сил и желания что-либо продуктивное делать не будет совсем.

День рекомендуется провести в неге и максимальном бездействии. Если вам никак не отлынить с работы, то появляется возможность попрактиковать активное недеяние. Если не знаете как это — просто погуглите. А вообще, займитесь в пятницу чем-то таким, что минимизует ваши энергозатраты.

Особенно не стоит в пятницу ходить к врачам и вообще по больницам. И запомните — в такие дни не надо ложиться под нож. Для лечения критически важно движение энергии, а когда она неподвижна, то толку от лечения никакого — только трата как денег, так и времени.

Для людей с Кроликом в карте советы про хирургов критически важны. И вообще — будьте в этот день поаккуратнее.

Суббота, 05 ноября. Ян Вода на Собаке

5-tv.ru

В субботу нам с вами полегчает. Энергия Металла чуть уменьшится, энергия Воды прибудет. Чуть более сбалансированным станет энергетический фон. Это значит — препятствий станет меньше, нервы поспокойней — жизнь налаживается!

Эта суббота отлично подходит для того, чтобы начать какое-нибудь важное дело. Например, придумать новый проект, переехать в новый дом, сделать предложение руки и сердца. День особенно благоприятен для проведения деловых встреч и презентаций. Энергии помогут вам блистать перед слушателями и максимально выгодно «продать» себя или свой проект.

Не стоит в субботу что-либо разрушать — может статься, что этот процесс пойдет совсем не по плану. Зато лечить и лечиться — милое дело. Запланируйте поход к врачам, не разочаруетесь.

Те у кого в карте Дракон имеют шанс провернуть в субботу выгодную сделку, правда для этого им придется справиться с собственной излишней эмоциональностью.

Воскресенье, 06 ноября. Инь Вода на Свинье

5-tv.ru

Воскресенье — день большой Воды, глобальная помывка. Энергии идеально подходят для того, чтобы устроить в пространстве вокруг себя генеральную уборку.

Традиционно в такие дни следует планировать очистку тела, мыслей, души и дома от всего старого, ненужного и отслужившего свой срок. Поблагодарите и отпустите на волю: старые вещи, заскорузлые отношения, токсичных людей, болезни и плохие мысли. Делать это нужно легко и радостно.

Правильно в этот день: убираться в саду, собирать и отдавать старые вещи, относить на переработку бытовые отходы, устраивать субботник в ближайшем лесу. Именно в этот день начинайте диеты и курс детокса, планируйте сложные разговоры с партнерами о разводе или расставании.

Не начинайте в воскресенье ничего, что должно быть в вашей жизни надолго. Не стоит устраивать переезд, свадьбу, подписывать контракты и покупать ценные вещи. Энергия дня будет препятствовать прорастанию всего нового в вашей жизни.

Удачного всем бацзы!