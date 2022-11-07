Глава Сербии Вучич назвал битву за Херсон решающей в конфликте РФ и Украины
Президент сравнив возможное будущее сражение со Сталинградским и предрек миру тяжелые времена.
Фото: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятное будущее сражение за Херсон будет иметь решающее значение в противостоянии России и Украины. Он также сравнил предполагаемый бой со Сталинградской битвой 1942–1943 годов. Свои предположения относительно грядущих событий политик озвучил в эфире телеканала Pink. Он подчеркнул, что миру предстоят тяжелые времена.
«Следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», — сказал Вучич.
По мнению президента Сербии, так называемый «коллективный Запад» надеется таким образом сокрушить Россию, а Москва — защитить позиции, взятые в начале спецоперации на Украине и завершить вооруженный конфликт. Обе позиции, уверен, политик, создают «дополнительные проблемы повсюду».
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин объявил о ее начале после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с просьбой о признании и помощи. Незадолго до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз открыли огонь по отделившимся в 2014 году территориям. В сентябре освобожденные от националистов ЛДНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к РФ по итогам референдумов.
В первые дни спецоперации по защите Донбасса США, ЕС, Великобритания и другие западные страны ввели антироссийские санкции, а также принялись поставлять киевскому режиму вооружение. С тех пор было обнародовано восемь пакетов ограничительных мер, Киев получил помощь на миллиарды долларов и регулярно требует еще. Сегодня ВСУ наносят удары по жилым районам освобожденных территорий американскими и натовскими снарядами, пытаясь отвоевать утраченные земли.
Ранее, писал 5-tv.ru, заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовящемся наступлении боевиков ВСУ.
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