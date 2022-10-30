Боевики ВСУ предпримут попытку наступления в Херсонской области

Это может произойти в ближайшее время, считают власти.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вскоре попытаться совершить наступление на Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — сказал чиновник в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация на фронте контролируется, есть несколько линий эшелонированной обороны. В последнее время все чаще появляется информация о попытках ВСУ атаковать оборонную линию Херсонской области малыми группами.

Со слов замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безсонова, киевский режим, согласно различным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, а российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой. Официального подтверждения стягивания вражеских войск нет.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью защитить мирное население от неонацистов. Конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры штурма Артемовска ВС РФ.