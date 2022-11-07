Кто кого: актер Маковецкий прокомментировал слухи о драке с Максаковой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 448

Актер Маковецкий прокомментировал драку с артисткой Максаковой

Кто кого: актер Маковецкий прокомментировал слухи о драке с Максаковой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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О скандальном инциденте сообщил шоумен Станислав Садальский.

Актер Станислав Садальский рассказал, что его коллега Сергей Маковецкий подрался в самолете с артисткой Людмилой Максаковой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно», — заявил шоумен.

Садальский отметил, что после случившегося якобы готовится приказ об увольнении Маковецкого. Между тем официального подтверждения этой информации не поступало.

Однако сам зачинщик драки считает, что ему не за что извиняться перед Максаковой, потому что их полет до Новосибирска прошел мирно.

«В полете ничего не было», — заявил он в беседе с KP.RU.

По его словам, это всего лишь очередная сплетня.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что никаких заявлений о случившемся не поступала ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от самой Максаковой.

Исходя из этого, непонятно, заслужено ли Садальский прошел по Маковецкому или нет.

Как ранее писал 5-tv.ru, жена Маковецкого рассказала правду о драке артиста с Максаковой.

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