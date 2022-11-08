Неспортивный интерес: аферисты стали воровать деньги через фитнес-приложения

Эфирная новость 46

Аферисты стали воровать деньги через фитнес-приложения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Duenzl; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мошенники придумали такую схему, разоблачить которую получается не сразу.

Россиян предупреждают о вредоносных фитнес-приложениях, которые воруют деньги. С начала года совершено более 20 тысяч таких атак. Сначала мошенники предлагают скачать за символическую плату курс с диетой или тренировками. Для покупки надо ввести данные карты. А дальше — начинается активное списание средств. Причем сумма сильно превышает заявленную стоимость приложения.

Как выяснили «Известия», вернуть деньги практически невозможно, так как списание предусмотрено договором, просто пользователи не обращают внимания на мелкий шрифт.

Причем, софт продается через официальный магазин приложений для устройств на платформе андроид. Пользователям советуют отказаться от установки программ, которые запрашивают данные банковских карт.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика