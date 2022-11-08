Неспортивный интерес: аферисты стали воровать деньги через фитнес-приложения

Мошенники придумали такую схему, разоблачить которую получается не сразу.

Россиян предупреждают о вредоносных фитнес-приложениях, которые воруют деньги. С начала года совершено более 20 тысяч таких атак. Сначала мошенники предлагают скачать за символическую плату курс с диетой или тренировками. Для покупки надо ввести данные карты. А дальше — начинается активное списание средств. Причем сумма сильно превышает заявленную стоимость приложения.

Как выяснили «Известия», вернуть деньги практически невозможно, так как списание предусмотрено договором, просто пользователи не обращают внимания на мелкий шрифт.

Причем, софт продается через официальный магазин приложений для устройств на платформе андроид. Пользователям советуют отказаться от установки программ, которые запрашивают данные банковских карт.