Названа причина смерти знатока «Что? Где? Когда?» Сергея Ершова

Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев назвал причину смерти коллеги по клубу Сергея Ершова, ушедшего из жизни 4 ноября. Подробностями он поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам Сиднева, Ершов страдал от онкологии. Но он никогда не показывал боли или грусти, всегда был особенным «лучиком света», к которому тянулись люди.

«У него была онкология тяжелая. Но он не показывал. Даже в мыслях не было, что человеку тяжело, больно. Мы не так близко общались, так что подробностей не могу сказать. Но он и человек был такой, который не показывал, если ему было непросто», — объяснил Виктор Сиднев и добавил, что прямо сейчас находится на похоронах Сергея Ершова в Обнинске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-солистка «Миража» Светлана Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.