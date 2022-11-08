Названа причина смерти знатока «Что? Где? Когда?» Сергея Ершова

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 7 771

По словам коллеги Виктора Сиднева, знаток телеигры никогда не показывал, что испытывает мучительную боль.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wu Xiaoling; 5-tv.ru

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Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев назвал причину смерти коллеги по клубу Сергея Ершова, ушедшего из жизни 4 ноября. Подробностями он поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам Сиднева, Ершов страдал от онкологии. Но он никогда не показывал боли или грусти, всегда был особенным «лучиком света», к которому тянулись люди.

«У него была онкология тяжелая. Но он не показывал. Даже в мыслях не было, что человеку тяжело, больно. Мы не так близко общались, так что подробностей не могу сказать. Но он и человек был такой, который не показывал, если ему было непросто», — объяснил Виктор Сиднев и добавил, что прямо сейчас находится на похоронах Сергея Ершова в Обнинске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-солистка «Миража» Светлана Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.

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