В Москве прошли похороны журналистки Светланы Бабаевой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 110

Многие политики, деятели культуры и общественники выразили свои соболезнования в связи с трагедией.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Сегодня состоялись похороны руководителя крымского подразделения «Россия сегодня», журналистки Светланы Бабаевы. Погребальный обряд провели на Троекуровском кладбище. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

В прошлый четверг прошло прощание с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе. Там расположены пресс-центр и региональный офис медиагруппы. На прощальную церемонию пришли родные, близкие и коллеги журналистки, коллектив МИА «Россия сегодня» в Крыму, сотрудники радио Sputnik и члены правительства и парламента республики.

Бабаева умерла 28 октября на 52-м году жизни. Причиной смерти стал несчастный случай. Трагедия случилась на учебно-тренировочном полигоне, где женщина часто занималась военно-спортивной стрельбой.

Многие политики, деятели культуры и общественники выразили свои соболезнования в связи с кончиной Светланы Бабаевой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее уход невосполнимой потерей для общества журналистов. Погибшая вела работу в президентском пуле и стояла в первых рядах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов скончался.

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