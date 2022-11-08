Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
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По официальным данным к этой минуте, на борту воздушного судна находились пять человек.
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой, пишет ТАСС. Как уточнили в экстренных службах, по данным к этой минуте, на борту воздушного судна находились пять человек.
По предварительной информации, четверо выжили. Еще один мог погибнуть в результате катастрофы. Детали ЧП уточняются.
К месту стянуты оперативные службы. Кроме того, туда же выехал губернатор региона Сергей Ситников. Уже известно, что Ми-2 вылетел из Шарьи.
Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении Су-30 в Иркутске.
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