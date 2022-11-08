Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 110

По официальным данным к этой минуте, на борту воздушного судна находились пять человек.

Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

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Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой, пишет ТАСС. Как уточнили в экстренных службах, по данным к этой минуте, на борту воздушного судна находились пять человек.

По предварительной информации, четверо выжили. Еще один мог погибнуть в результате катастрофы. Детали ЧП уточняются.

К месту стянуты оперативные службы. Кроме того, туда же выехал губернатор региона Сергей Ситников. Уже известно, что Ми-2 вылетел из Шарьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении Су-30 в Иркутске.

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Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой

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