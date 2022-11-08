Путин рассказал, как учился стрелять из пушки 1938 года в университете

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 103

Глава государства ознакомился с экспозицией интерактивного музея на Красной площади.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения интерактивного музея на Красной площади рассказал, как в студенчестве учился стрелять из представленного в экспозиции артиллерийского орудия.

Глава государства отметил, что пушка была произведена в 1938 году, а обращаться с ней его учили во время занятий на университетской военной кафедре. Затем президент указал на другую пушку и назвал ее «сорокапяткой».

«Ее называли „Прощай, оружие!“. Она делала 15–20 выстрелов (в минуту. — Прим. ред.) и все», — вспомнил российский лидер.

Во врем посещения интерактивного музея Путин ознакомился с экспозицией военной техники и посмотрел кадры кинохроники. На Красной площади представлены стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 1941 года и повествующие об истории обороны столицы. Одно из главных событий выставки — демонстрация исторического фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве организовали интерактивный музей ВОВ в честь Дня воинской славы.

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