Никто не забыт: в Москве организовали интерактивный музей ВОВ в честь Дня воинской славы

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В Москве организовали интерактивный музей ВОВ в честь Дня воинской славы

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В столице с самого утра проходят памятные мероприятия. Люди вспоминают о подвигах тех, кто сражался за мирное небо.

В Москве сегодня — в День воинской славы России — чтят память наших отцов и дедов, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

В центре столицы проходят мероприятия, посвященные годовщине парада 1941 года на Красной площади. У Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду возложили цветы. Букеты принесли москвичи, волонтеры столичного штаба акции «МыВместе» и городские власти.

Ну, а вместо традиционного торжественного марша на Красной площади в этом году подготовили масштабную выставку о войне. В интерактивный музей под открытым небом может прийти любой желающий.

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