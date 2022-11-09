«Что такие слабые аплодисменты?» — оскандалившаяся Варнава вернулась в РФ 

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 984

Екатерина Варнава вернулась в Россию

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

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Артистка с самого начала спецоперации по защите Донбасса высказала свое несогласие с действиями российских властей. Уехала за границу, но отъезд оказался недолгим. Неужели там не удалось обосноваться?

Сбежавшая за границу звезда Comedy Woman Екатерина Варнава вернулась в Россию. Артистка вскоре после начала спецоперации раскритиковала действия российских властей и уехала в Армению. По ее словам, поездка была связана с гастролями.

В Армении знаменитость представила шоу с двусмысленным названием «Залечь на дно в Ереване». Хоть артистка и преподносила поездку как гастроли, но многие увидели и политический подтекст. Как именно прошли концерты, Варнава не рассказала, однако на днях ее увидели уже в Москве. Она выступила на концерте в честь дня рождения российской спортсменки, тренера и блогера Валерии Чекалиной. Однако представившись публике, особой радости в зале не увидела.

«Что такие слабые аплодисменты? Ну-ка быстро выкиньте телефоны и поаплодируйте двумя ладошками», — сказала Варнава публике после негромких оваций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что и Валерий Меладзе, осудивший ранее спецоперацию и желавший завершить творческую карьеру, вернулся в Россию и выступил на концерте.

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