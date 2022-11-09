Контрафактный алкоголь и черная бухгалтерия: что скрывают бары Санкт-Петербурга

Сразу в несколько баров в центре города после проверки нагрянули со спецназом.

Колоритные персонажи нашлись в Петербурге, где раскрыли целую сеть барной мафии, которая орудовала на самой разгульной улице города — Рубинштейна. В нескольких питейных заведениях клиентов, падких на алкоголь и ярких девушек, разводили на миллионы! Сотрудники уголовного розыска провели сегодня массовые обыски. Как одурманивали состоятельных посетителей, узнал Владислав Кириенко.

Визита силовиков здесь не ждали. Растерянная девушка моментально забыла, как зарабатывала на жизнь. Ни обманутых мужчин, ни контрафактного алкоголя — ничего противозаконного.

А вот записи говорят сами за себя. Черная бухгалтерия и пачки пятитысячных купюр. Девушки в этой преступной группе отвечали за соблазнение посетителей в ночных клубах. «Свои» бармены щедро наливали алкоголь, а потом выставляли огромный счет. Сумму завышали в несколько раз или предлагали оплатить еще раз. И еще… Клиент, потерявший связь с реальностью, покорно платил. Из карманов порой пропадали наличные, с рук исчезали дорогие часы.

Еще один обыск при поддержке спецназа тоже произошел на главной барной улице Петербурга. В этом заведении, как предполагается, проворачивалась та же мошенническая схема. Сотрудники ожидаемо все отрицают. Не наливали, не опаивали, со счетами не жульничали. Да вообще, можно сказать, мимо проходили.

Заявления в полицию пока написали 11 человек, все — мужчины. Им еще повезло, ведь спиртным, которое им предлагали, можно было и отравиться. Разливали его в гаражах в Калининском районе города. Картина совсем неприглядная. Отсюда алкоголь под видом элитного развозили по заведениям, в которых работали консуматорши.

Силовики провели уже более 50 обысков по местам проживания фигурантов этого дела и это, возможно еще не финал крупной операции, результатом которой могут стать серьезные наказания для всех задержанных.