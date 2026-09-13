Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижнекамск

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 124 0

Еще шесть получили ранения разной степени тяжести.

ВСУ атаковали Нижнекамск в Татарстане — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Рано утром 13 сентября киевские боевики с помощью дронов атаковали город Нижнекамск в Татарстане. Есть жертвы. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, один из вражеских беспилотников врезался в дерево, которое, в свою очередь, упало на припаркованный рядом автомобиль. В тот момент в машине находились четыре человека. В результате два скончались на месте от полученных травм. Еще двоих доставили в больницу. За их жизни борются врачи.

Кроме того, как добавил Радмир Беляев, в результате атаки повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из заводов произошел пожар. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Производственный процесс на этом предприятии был остановлен, отметил мэр Нижнекамска.

Также в результате атаки беспилотников повреждения получил многоквартирный дом. Четыре человека были ранены. Всем им оказывают необходимую медпомощь.

«Это большая трагедия для всего Нижнекамска», — написал Радмир Беляев.

Днем ранее ВСУ подвергли массированной атаке Белгородскую область. В результате пострадали три мирных жителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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