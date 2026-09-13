Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижнекамск
Еще шесть получили ранения разной степени тяжести.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рано утром 13 сентября киевские боевики с помощью дронов атаковали город Нижнекамск в Татарстане. Есть жертвы. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в мессенджере МАКС.
По его словам, один из вражеских беспилотников врезался в дерево, которое, в свою очередь, упало на припаркованный рядом автомобиль. В тот момент в машине находились четыре человека. В результате два скончались на месте от полученных травм. Еще двоих доставили в больницу. За их жизни борются врачи.
Кроме того, как добавил Радмир Беляев, в результате атаки повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из заводов произошел пожар. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Производственный процесс на этом предприятии был остановлен, отметил мэр Нижнекамска.
Также в результате атаки беспилотников повреждения получил многоквартирный дом. Четыре человека были ранены. Всем им оказывают необходимую медпомощь.
«Это большая трагедия для всего Нижнекамска», — написал Радмир Беляев.
Днем ранее ВСУ подвергли массированной атаке Белгородскую область. В результате пострадали три мирных жителя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 сент
- Три человека погибли и 13 пострадали при ударах беспилотников в ДНР
- 12 сент
- Силы ПВО России поразили 230 украинских БПЛА за ночь
- 12 сент
- Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области
- 12 сент
- В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали пять человек
- 11 сент
- БПЛА повредил здание с территориальной избирательной комиссией в Самарской области
- 11 сент
- За ночь силы ПВО сбили 777 украинских дронов над регионами России
- 11 сент
- Два многоквартирных дома повреждены при атаке беспилотников ВСУ в Волгограде
- 11 сент
- Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
- 10 сент
- Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Воронежской области
- 10 сент
- Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России
Читайте также
80%
Нашли ошибку?