В Яванском море пропало пассажирское судно с минимум 240 людьми на борту

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Предварительно, корабль потерпел крушение из-за непогоды.

В Индонезии пропал корабль с 240 пассажирами на борту

Фото: Zuma/ТАСС

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Пассажирское судно Virgo Transport 8, на борту которого находился 241 человек, пропало в Яванском море. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

Судно следовало из Сурабаи в провинции Восточная Ява в Банджармасин на острове Борнео. По данным местных властей, связь с кораблем была потеряна во время рейса, в море. Это произошло в субботу, 12 сентября, в 10:13 по местному времени. О пропаже Virgo Transport 8 заявил оператор судна. Он уточнил, что перед тем, как исчезнуть, экипаж сообщил об ухудшении погоды.

Спасатели развернули оперативный штаб в порту «Трисакти». Предварительно, Virgo Transport 8 потерпел крушение в 148 километрах от причала в Банджармасине. Спасательная команда эвакуировала с корабля 115 человек.

По информации издания Bison's, один человек, находившийся на борту, погиб, еще один получил серьезные ранения. Судьба остальных неизвестна. Спасательная операция продолжается.

Ранее в акватории Черного моря затонуло торговое судно, следовавшее под флагом Доминиканской Республики. Власти страны сообщили, что корабль подвергся атаке неизвестных сил. В результате на нем произошел пожар. В тот момент на борту находились 12 моряков. Все они были спасены.

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