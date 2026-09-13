«Есть вещи, которые мне не близки»: Розенбаум о современной российской музыке

Певец Александр Розенбаум заявил, что не понимает агрессивный российский рэп

Музыкант, композитор и автор-исполнитель, народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к современной российской музыке и собственных предпочтениях. 13 сентября он отмечает 75-летие, в связи с чем был приглашен в новый выпуск подкаста «Неформат», ведущими которого стали Антон Лаврентьев, Карина Кросс и Валя Карнавал.

Обсуждать творчество коллег по сцене, упоминая их имена, Розенбаум отказался. Но все же поделился своим мнением о музыкальных жанрах и культурном заимствовании. По его словам, у каждого творческого направления есть своя публика, но каждое он готов принять.

«Есть вещи, которые мне не близки. Мне не близок агрессивный рэп, хотя я его очень хорошо знаю. Он мне близок в носителях тех, которые там выросли. Тупак, Эминем, Notorious, Fifty Cent. Я их всех хорошо знаю, я их слушаю. У них это в генах, в генетике», — отметил артист.

Александр Яковлевич убежден, что истинная гармония получается тогда, когда музыка идет от сердца и хранит в себе культурный код страны, в которой живет и работает автор. И поэтому вопрос, подойдет ли русскому парнишке образ гангста-рэпера начала девяностых, остается открытым. Розенбаум сравнил попытки копировать чужую культуру с Майклом Джексоном, поющим русские народные песни.

«Ну представьте себе Майкла Джексона, который выйдет и нам будет петь целый концерт русских народных песен в малиновых шароварах. Ну мы же это не возьмем! Ну зачем, это у него не в генах? А мы себе позволяем», — добавил он.

Но хоть артист и выступает за уникальную органику творчества, он совсем не против попыток молодых исполнителей включать в репертуар его песни. Главное — чтобы они смогли почувствовать и передать суть композиции, а не просто скопировать старый хит.

«С радостью всегда! Молодежь — это прекрасно. Тяжело требовать от молодежи и не нужно, чтобы они делали все, как было когда-то… Но лирика духовная, мысль, генотип, генетика, она всегда будет здесь. Поэтому нужно стремиться все-таки со своим народом разговаривать на нашем языке музыкальном и поэтическом. И желательно разговорном», — заключил Александр Яковлевич.

Стоит отметить, есть в России рэпер, в органичности которого миллионы поклонников не сомневаются. Это Василий Вакуленко — он же Баста, который в конце августа три дня подряд собирал полный стадион «Лужники». Как ранее сообщал 5-tv.ru, режиссер Юрий Быков, хоть и не является фанатом Басты, назвал его «нашим Майклом Джексоном».

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