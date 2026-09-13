Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получила травму головы при падении

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, предварительно, получила травму головы — она упала у себя дома. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По его данным, к 87-летней актрисе выехала бригада скорой помощи. Информация о ее состоянии уточняется.

Лидия Николаевна Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде, в детстве пережила блокаду. В 1964 году окончила ВГИК, училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Известность ей принесла роль в фильме «Сверстницы» (1959). Судьбоносной стала встреча с режиссером Василием Шукшиным: они поженились, и в его картинах «Печки-лавочки» и «Калина красная» актриса создала образы простых русских женщин, принесшие ей всенародную любовь. Артистка подарила мужу двух дочерей — Марию и Ольгу, у нее также есть дочь Анастасия от первого брака с актером Вячеславом Ворониным. После смерти Шукшина в 1974 году Федосеева взяла двойную фамилию.

В 1974–1993 годах служила в Театре-студии киноактера. В ее фильмографии более 80 работ, включая «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и «Петербургские тайны». Актриса награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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