Умерла на руках мамы: в Новосибирской области авто сбило женщину с детьми

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что водитель был трезвым.

В городе Искитим Новосибирской области произошло страшное ДТП с гибелью двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном МВД. По предварительным данным, водитель, двигаясь по дороге, сбил мать с двумя детьми, когда они переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате происшествия погибла двухлетняя девочка, которая находилась на руках у мамы. Женщина и ее старшая четырехлетняя дочка госпитализированы. Характер травм уточняется. Водитель прошел медицинское освидетельствование. Оно показало, что мужчина был трезв. Сейчас органами ведется разбирательство, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в конце октября, когда в Новосибирской области местный депутат сбил ребенка, поворачивая во двор. Шестилетнему мальчику повезло, поскольку рядом оказались люди, которые помогли ему добраться к маме и вызвали медиков. Нарушитель же скрылся с места происшествия.

Суд отправил народного избранника в изолятор на 11 суток. Сейчас ему грозит штраф или год колонии, однако, если состояние пострадавшего ухудшится или экспертиза покажет, что здоровью мальчика нанесен серьезный ущерб, то статья может быть переквалифицирована.

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