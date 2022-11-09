Умерла на руках мамы: в Новосибирской области авто сбило женщину с детьми

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 238

В Новосибирской области двухлетняя девочка умерла на руках у мамы после ДТП

Умерла на руках мамы: в Новосибирской области авто сбило женщину с детьми

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что водитель был трезвым.

В городе Искитим Новосибирской области произошло страшное ДТП с гибелью двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном МВД. По предварительным данным, водитель, двигаясь по дороге, сбил мать с двумя детьми, когда они переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате происшествия погибла двухлетняя девочка, которая находилась на руках у мамы. Женщина и ее старшая четырехлетняя дочка госпитализированы. Характер травм уточняется. Водитель прошел медицинское освидетельствование. Оно показало, что мужчина был трезв. Сейчас органами ведется разбирательство, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в конце октября, когда в Новосибирской области местный депутат сбил ребенка, поворачивая во двор. Шестилетнему мальчику повезло, поскольку рядом оказались люди, которые помогли ему добраться к маме и вызвали медиков. Нарушитель же скрылся с места происшествия.

Суд отправил народного избранника в изолятор на 11 суток. Сейчас ему грозит штраф или год колонии, однако, если состояние пострадавшего ухудшится или экспертиза покажет, что здоровью мальчика нанесен серьезный ущерб, то статья может быть переквалифицирована.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как иномарка насмерть сбила бабушку с внучкой в Подмосковье.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.98
-0.26 60.82
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

14:18
Павел Прилучный кардинально сменил образ и превратился в женщину
14:11
Украинский боевик-дезертир признался, как «азовцы»* захватывали дома в Мариуполе
14:00
История о путешествии россиян в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида оказалась фейком
13:52
«Нет смысла»: почему у экс-жены Аршавина нет шансов на выздоровление
13:42
Китайские инвесторы «Мотор Сич» раскритиковали национализацию активов на Украине
13:37
Погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева могут причислить к лику святых

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика