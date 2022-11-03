Иномарка насмерть сбила бабушку с внучкой в Подмосковье, женщине оторвало ноги

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Игорь Рязов
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Пенсионерке оторвало ноги в результате ДТП в Подмосковье, также погибла ее внучка

Иномарка насмерть сбила бабушку с внучкой в Подмосковье, женщине оторвало ноги

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В момент трагедии пенсионерка и ребенок шли по обочине дороги. ДТП произошло в районе поворота на деревню Ромашково.

Жуткое ДТП произошло в Раменском городском округе Московской области. Иномарка сбила двух пешеходов: 75-летнюю бабушку и ее шестилетнюю внучку. Как стало известно 5-tv.ru, пожилой женщине в результате аварии оторвало ноги.

Трагедия произошла примерно в 19:30 на автодороге Панино-Малино — около поворота на деревню Ромашково. По предварительным данным, бабушка и внучка шли по обочине дороги. Внезапно их сбил водитель Renault Logan. Пешеходы скончались на месте происшествия.

По информации 5-tv.ru, у пожилой женщины зафиксировали травматическую ампутацию нижних конечностей и открытую черепно-мозговую травму. На теле девочки тоже открытая черепно-мозговая травма и множественные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Ход расследования контролирует Раменская городская прокуратура.

Сегодня, 2 ноября, страшное ДТП также произошло в Москве. Как сообщал 5-tv.ru, грузовик на огромной скорости врезался в такси. Момент столкновения попал на видео. Позже выяснились подробности шокирующей трагедии — об одной из погибших, водителе грузовика и самом грузовике.

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