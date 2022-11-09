Yeni Akit: Турагентство отправило россиян в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида

Издание Yeni Akit сообщило, что российское турагентство якобы отправило по ошибке своих клиентов в турецкий Мардин вместо Мадрида. Отмечается, что по прибытии в аэропорт туристы «поняли, что находятся не в Испании».

«Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены», — говорилось в заявлении.

Город клиентам якобы понравился, «несмотря на удивление случившейся ошибкой». Об этом заявил президент Ассоциации туристических компаний Мардина Аслан Пашаоглу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда запретили въезд российским туристам.