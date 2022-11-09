Пакетное положение: производители майонеза столкнулись с дефектами упаковки

Исчезнут ли соусы совсем? Какие еще проблемы ждут потребителей?

С приготовлением Оливье на Новый год могут быть сложности — у производителей майонеза, кетчупа и других соусов возникли проблемы с упаковкой.

Как выяснили «Известия», предприниматели уже отправили в Минпромторг письмо о том, что торговые сети отказываются принимать товар, штрафуют поставщиков и возвращают продукцию. Проблема — в качестве самой экономичной и распространенной пластиковой упаковки — Дой-Пак. Причина — в некачественном клее, который используют ее производители.

Пока выпуск новой тары не налажен, бизнесмены попросили повлиять на ритейлеров.