На премию «Знание» номинирован фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение»

Лучшие просветительские проекты года выбирает жюри Российского общества «Знание». Число заявок в этом году увеличилось вдвое и превысило шесть тысяч, причем участвовали и новые регионы — Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон. Многие проекты из других областей касались помощи жителям Донбасса. Максим Прихода расскажет подробнее.

Май 2022 года. Бои на окраинах Мариуполя еще не утихли, но в некоторых районах, где выстрелы и взрывы уже слышны «относительно издалека», идет работа. Где-то местные жители и волонтеры уже восстанавливают дома, дороги и другие важные объекты. Где-то пока только готовятся. Это кадры документального фильма РЕН ТВ, который называется «Донбасс: возрождение». В нем рассказано о том, что оставили после себя выбитые с теперь уже российских территорий украинские военные и том, кто и как возвращает в регион нормальную жизнь.

«Мы показали первую шиномонтажную мастерскую, которая открылась в освобожденном Мариуполе. Мы показали, как льют сталь на Енакиевском металлургическом комбинате в то время, когда звучат еще и взрывы. Когда вышел наш фильм „Донбасс: возрождение“, стало понятно, что фильм этот необходим был, честно и искренне», — рассказал заместитель генерального директора РЕН ТВ Михаил Тукмачев.

Для создания этого кино съемочные группы нашего канала работали практически на линии соприкосновения. Экскурсии по освобожденным районам проводили легендарные комбаты.

Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» в числе номинантов Премии российского общества «Знание». И это показатель того, насколько сегодня высок запрос на правдивую, проверенную информацию.

«Против России развернута такая широкая война — война и горячая в зоне специальная военной операции, война информационная, психологическая. И то, что делают сегодня российские просветители везде — учителя в школах, преподаватели в высших учебных заведениях, лекторы, наставники на производстве — это борьба за будущее, это тоже такой фронт борьбы», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Хотя в этом году общество «Знание» отмечает 75-ю годовщину, в своем сегодняшнем виде оно существует лишь второй год. И премия эта только вторая в своей истории. Заявок в этом году в два раза больше, чем в прошлом году — 6374. Из них экспертный совет отобрал 76 лучших.

Каждому участнику для презентации отведено ровно две минуты. Их отмеряют вот символические часы. Но даже когда они негромко звонят во время выступления, спикера на полуслове никто не обрывает. Всем понятно, о каждом из этих проектов можно говорить часами.

Всего 13 номинаций. Место в них найдется и для 24-летнего Влада Миронова, который взахлеб рассказывает о космосе, и для Ольги Доценко, которая с собой принесла кусок угля, и для освоившего блог-платформы учителя математики Петра Земскова.

«Вы представляете, какое счастье. Ты получаешь, вот правда, удовольствие, когда ты знаешь этот вопрос. Твоя жизнь улучшается, становится комфортнее», — поделился учитель математики Петр Земсков.

Жюри в буквальном смысле почетное: самые известные артисты, руководители ведущих СМИ, научные светила, главы министерств и ведомств.

«Знание» не только несет знания, но и позволяет молодым, талантливым людям реализовать себя. В этом, я тоже считаю, очень важная функция обновленного общества «Знание», — заметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Общество, которое одно из старейших в нашей стране, совершенно успешно возродилось и прочно встало на ноги. С этим нас всех можно поздравить», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков только этой ночью вернулся из Луганска. Донбасс — вообще лейтмотив премии «Знание — 2022». Наверное, потому что фейки и информационная война чаще других касаются новых российских территориях. А может, дело просто в том, что жители этих территорий не просто верят, а знают, что все обязательно будет хорошо.