Льет и льет: о чем говорит холодный липкий пот

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 68

Кардиолог Картина: холодный липкий пот может быть симптомом инфаркта

Льет и льет: о чем говорит холодный липкий пот

Фото: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago-

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Все мы потеем. Но как понять, о каком заболевании сигнализирует необычный симптом?

Холодный липкий пот может быть признаком инфаркта. Об этом рассказала кардиолог Наталья Картина. 

Она объяснила, что изменения в сердце и сосудах возникают бессимптомно, поэтому нужно контролировать уровень холестерина в организме и артериальное давление.  В свою очередь, врач расскажет пациенту, как часто необходимо обследоваться. Также он объяснит, нужно ли человеку скорректировать питания и образ жизни.

«Признаки инфаркта — сильная загрудинная боль, холодный липкий пот, трудности с дыханием»,- поделилась специалист в беседе с Газетой.ру.

Врач подчеркнула, что боль, которая кажется человеку в районе желудка, может быть признаком сердечно-сосудистого заболевания. Именно поэтому нужно вовремя обращаться к врачу при проявлении симптомов. 

Как ранее писал 5-tv.ru, кардиолог Рашид Сонгуров рассказал, как по симптомам определить пониженное давление. По словам специалиста, при резком падении давления возможен обморок. Также у гипотоников часто бывают холодные конечности и онемение пальцев рук. Кроме того, симптомы зависят от степени снижения артериального давления. 

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