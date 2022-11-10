Льет и льет: о чем говорит холодный липкий пот

Все мы потеем. Но как понять, о каком заболевании сигнализирует необычный симптом?

Холодный липкий пот может быть признаком инфаркта. Об этом рассказала кардиолог Наталья Картина.

Она объяснила, что изменения в сердце и сосудах возникают бессимптомно, поэтому нужно контролировать уровень холестерина в организме и артериальное давление. В свою очередь, врач расскажет пациенту, как часто необходимо обследоваться. Также он объяснит, нужно ли человеку скорректировать питания и образ жизни.

«Признаки инфаркта — сильная загрудинная боль, холодный липкий пот, трудности с дыханием»,- поделилась специалист в беседе с Газетой.ру.

Врач подчеркнула, что боль, которая кажется человеку в районе желудка, может быть признаком сердечно-сосудистого заболевания. Именно поэтому нужно вовремя обращаться к врачу при проявлении симптомов.

Как ранее писал 5-tv.ru, кардиолог Рашид Сонгуров рассказал, как по симптомам определить пониженное давление. По словам специалиста, при резком падении давления возможен обморок. Также у гипотоников часто бывают холодные конечности и онемение пальцев рук. Кроме того, симптомы зависят от степени снижения артериального давления.