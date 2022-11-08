Как по симптомам определить пониженное давление — лайфхак

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 140

Кардиолог Сонгуров: при падении давления может появиться потемнение в глазах и онемение пальцев

Как по симптомам определить пониженное давление — лайфхак

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Признаки сильно разняться в зависимости от самочувствия человека.

Человеческое здоровье сложно назвать стабильным: наше состояние меняется от множества факторов. Так, например, человек может страдать как от повышенного, так и от пониженного давления. Какие же симптомы сигналят о последнем? Об этом рассказал кардиолог Рашид Сонгуров.

«Если у человека упало давление, он может испытывать головокружение, головные боли. Может наблюдаться нарушение равновесия, тошнота и рвота. Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности», — сказал он в беседе с Газетой.ру.

По словам специалиста, при резком падении давления возможен обморок. Также у гипотоников часто бывают холодные конечности и онемение пальцев рук.

Кардиолог отметил, что симптомы зависят от степени снижения артериального давления. Состояние больного гипотензией ухудшается в вертикальном положении. Он лучше себя чувствует лежа. Тем не менее специалист не советует проверять давление при помощи изменения положения тела.

Кардиолог посоветовал при появлении симптомов лечь на спину на горизонтальную поверхность и приподнять ноги, открыть окно, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться.

Как ранее писал 5-tv.ru, инфаркт может проявляться без боли в области груди. При этом могут беспокоить поясница, рука или живот.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика