Вооруженные грабители отобрали $4 миллиона у мужчин в Домодедово

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В связи с инцидентом в Москве объявлен план «Перехват».

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Дерзкое ограбление в аэропорту Домодедово. Вооруженные автоматами преступники открыли огонь по автомобилю Lexus, из которого похитили несколько сумок, набитых наличными.

По некоторым данным, грабители унесли около четырех миллионов долларов! Жертвами налета стали граждане Киргизии. Преступники скрылись на Chevrolet. В Москве и в области объявлен план «Перехват».

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