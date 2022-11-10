Вооруженные грабители отобрали $4 миллиона у мужчин в Домодедово

Дерзкое ограбление в аэропорту Домодедово. Вооруженные автоматами преступники открыли огонь по автомобилю Lexus, из которого похитили несколько сумок, набитых наличными.

По некоторым данным, грабители унесли около четырех миллионов долларов! Жертвами налета стали граждане Киргизии. Преступники скрылись на Chevrolet. В Москве и в области объявлен план «Перехват».