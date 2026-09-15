Пекин обошел Вашингтон: Китай стал главным соавтором российских ученых

Российские ученые чаще всего публикуются с исследователями из Китая

Специалисты из Китая возглавили рейтинг наиболее активных иностранных соавторов российских ученых. Об этом сообщают «Ведомости. Наука» после анализа сборника «Индикаторы науки» Высшей школы экономики (ВШЭ).

В газете говорится, что на долю совместных проектов с коллегами КНР пришлось 4 160 научных трудов — почти 22% от всего объема международных публикаций россиян, зафиксированных в базе Scopus. Суммарно с иностранными партнерами отечественные исследователи подготовили 19 299 работ.

Первый проректор МГТУ имени Баумана Павел Дроговоз подчеркнул, что до 2022 года ключевыми партнерами выступали представители западных стран — Германии, США и Франции, но сейчас лидерство удерживает Пекин.

Кроме того, в вузе отметили растущий интерес ученых из РФ к сотрудничеству с коллегами из стран Азии. За последние три года доля статей, написанных совместно с учеными из этого региона, увеличилась с 8% до 21%. При этом в университете добавили, что, несмотря на ограничения, контакты с западной наукой не прекратились.

Авторы сборника уточнили, что российские ученые, помимо диалога с КНР, активно взаимодействуют с представителями других стран. Так, научное общество страны укрепляет партнерство с Индией, Египтом, Ираном, Турцией, а также расширяет контакты с государствами Персидского залива, Казахстаном и Белоруссией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оказалась в тройке стран БРИКС по количеству исследований в сфере искусственного интеллекта, представленных на крупных конференциях.

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