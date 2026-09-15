Директор Ларисы Долиной назвал причину отмены юбилейного концерта певицы

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Эксклюзив 599 0

В БКЗ «Октябрьский», где должно было состояться шоу, сообщили, что деньги за билеты можно вернуть.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; © РИА Новости/Кирилл Каллиников5-tv.ru

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БКЗ «Октябрьский» сообщил об отмене юбилейного концерта Ларисы Долиной

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 15 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили на сайте концертной площадки. Зрители смогут вернуть билеты по месту их приобретения, говорится в обновленной афише.

Фото: bkz.ru

Тем не менее, директор Ларисы Долиной в разговоре с 5-tv.ru сообщил, что запланированный концерт не отменен, а перенесен — правда, на неопределенную дату.

«Есть другие планы по выезду. Новая дата — в процессе согласования, пока информации нет», — сообщил Пудовкин.

По информации зала, все билеты на программу «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей» были проданы. Стоимость мест варьировалась от 2,2 тысячи до 12 тысяч рублей.

«В этот вечер Лариса Долина отметит свое 70-летие на сцене в окружении преданных поклонников и известных друзей», — говорилось в анонсе мероприятия.

Ранее стало известно о сложностях с местом проведения концертов Канье Уэста. Выступления рэпера были запланированы в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября, а площадкой должна была стать «Газпром Арена». Однако 24 августа представители стадиона заявили, что у них не было подписанных договоренностей с организатором, поэтому концерты артиста не состоятся на этой площадке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 
 

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Директор Ларисы Долиной назвал причину отмены юбилейного концерта певицы

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