Месть НАБУ: политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 19 0

Давление на антикоррупционные органы обернется жестким ответом для руководства Украины. Соскин

Как и когда НАБУ будет мстить Зеленскому

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского

Давление на антикоррупционные органы обернется жестким ответом для руководства Украины. Владимиру Зеленскому предсказали серьезные ответные меры со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за попыток давления на ведомство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего помощника Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина.

Эксперт в эфире своего YouTube-канала подчеркнул, что силовая структура не намерена игнорировать создание искусственных юридических препятствий для своей работы. Соскин выразил уверенность, что антикоррупционное бюро в ближайшее время может инициировать расследования, которые затронут не только ближайшее окружение президента, но и его самого.

«Не будьте наивными, если думаете, что НАБУ закроет глаза на попытку создать ему проблемы с законом. Уже завтра они возьмутся за Зеленского и его дружков, начав с офиса этого умника, а закончат депутатами Рады», — подчеркнул специалист.

По его мнению, такая реакция станет способом продемонстрировать главе государства высокую цену вмешательства в дела независимого органа, а те, кто причастен к нынешним схемам, могут оказаться под угрозой реальных тюремных сроков за предательство интересов народа.

Конфликт обострился на фоне громкого политического скандала, связанного с действиями прокуратуры. Ранее теперь уже бывший генеральный прокурор страны Руслан Кравченко инициировал обвинения против директора НАБУ Семена Кривоноса, инкриминируя ему фальсификацию документов и фиктивное усыновление. Однако вскоре после этого сам Кравченко ушел в отставку и покинул пределы Украины, оформив командировку в Париж.

Параллельно с этим НАБУ и САП отчитались о раскрытии преступной группы, в которую входили высокопоставленные сотрудники прокуратуры, курировавшие работу мошеннических колл-центров и легализовавшие незаконные доходы через приобретение дорогостоящих активов. В офисе генпрокурора позднее официально опровергли наличие претензий к Кривоносу, удалив информацию об обвинениях из государственных реестров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 
 

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
Пекин обошел Вашингтон: Китай стал главным соавтором российских ученых
3:15
Месть НАБУ: политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского
3:00
Исключение из правил: Пентагон разрешил сотрудникам раскрывать сведения об НЛО
2:45
За языком надо следить: SHAMAN появился в школьном учебнике по английскому
2:30
«Зачем так?» — Сергей Зверев осудил выступления артистов в стрингах
2:15
Директор Ларисы Долиной назвал причину отмены юбилейного концерта певицы

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Семилетние братья-близнецы погибли в Петербурге: что известно о трагедии
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен