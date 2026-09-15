Месть НАБУ: политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского

Политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского

Давление на антикоррупционные органы обернется жестким ответом для руководства Украины. Владимиру Зеленскому предсказали серьезные ответные меры со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за попыток давления на ведомство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего помощника Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина.

Эксперт в эфире своего YouTube-канала подчеркнул, что силовая структура не намерена игнорировать создание искусственных юридических препятствий для своей работы. Соскин выразил уверенность, что антикоррупционное бюро в ближайшее время может инициировать расследования, которые затронут не только ближайшее окружение президента, но и его самого.

«Не будьте наивными, если думаете, что НАБУ закроет глаза на попытку создать ему проблемы с законом. Уже завтра они возьмутся за Зеленского и его дружков, начав с офиса этого умника, а закончат депутатами Рады», — подчеркнул специалист.

По его мнению, такая реакция станет способом продемонстрировать главе государства высокую цену вмешательства в дела независимого органа, а те, кто причастен к нынешним схемам, могут оказаться под угрозой реальных тюремных сроков за предательство интересов народа.

Конфликт обострился на фоне громкого политического скандала, связанного с действиями прокуратуры. Ранее теперь уже бывший генеральный прокурор страны Руслан Кравченко инициировал обвинения против директора НАБУ Семена Кривоноса, инкриминируя ему фальсификацию документов и фиктивное усыновление. Однако вскоре после этого сам Кравченко ушел в отставку и покинул пределы Украины, оформив командировку в Париж.

Параллельно с этим НАБУ и САП отчитались о раскрытии преступной группы, в которую входили высокопоставленные сотрудники прокуратуры, курировавшие работу мошеннических колл-центров и легализовавшие незаконные доходы через приобретение дорогостоящих активов. В офисе генпрокурора позднее официально опровергли наличие претензий к Кривоносу, удалив информацию об обвинениях из государственных реестров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



